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Van Yazar ve Şairler Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından organize edilen 1. Van Kitap Fuarı, bugün düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuar, 14 Ocak’a kadar okuyucuları ağırlamaya devam edecek.

1.VAN KİTAP FUARI AÇILDI

Bugün saat 14.00’de yapılan açılışa, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Danışman İkram Kali, Van Yazar ve Şairler Derneği Başkanı ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi Prof. Dr. Zeki Taştan ile çok sayıda davetli ve yazar katıldı.

“DAHA FAZLA ŞAİR VE YAZAR AĞIRLAYACAĞIZ”

Van Yazar ve Şairler Derneği Başkanı ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi Prof. Dr. Zeki Taştan, “Van’da uzun süredir bir kitap fuarı yapılmadı. Yazar ve şairlerden de talep vardı. Bizler de bu talebi karşılamak istedik. İpekyolu Belediyesi de hem yer tahsisi anlamında hem de arka planda bizlere destek oldu. 65 yazar ve şairimiz bu fuarda yerini aldı. Daha fazla yazar ve şairden talep aldık ancak yer darlığı sebebiyle hepsini alamadık” sözleriyle talebin yoğunluğuna değindi.

Prof. Dr. Zeki Taştan, “Van’da son zamanlarda sizlerin de takip ettiği gibi kültürel atmosferde müthiş bir canlılık var. Dışarıdan yazarların gelmesi, söyleşilerin yapılması sağlam bir okuyucu kitlesinin oluşmasına da öncülük etti. Sayın Vali Ozan Balcı’nın kültür, sanat ve eğitim anlamında şehrimize çok büyük katkısı oldu. 3 milyon kitap dağıtıldı, gençlerle buluşuldu. Biz de Van Yazarlar ve Şairler Derneği olarak bir kitap fuarı düzenlemek istedik” dedi.

“VAN KÜLTÜR TARİHİNDE BİR İLK”

Kitap Fuarının Van tarihinde ilk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zeki Taştan, “Sivil toplum örgütlerinin böyle bir işe girişmesi oldukça güzel, bu anlamda da ilk oldu. Fuara anlam katan asıl tema 65 yazar ve şairin aynı anda burada olması, okuyucusuyla aynı anda buluşması diyebiliriz” şeklinde konuştu.

4 gün boyunca söyleşiler ve farklı etkinlikler yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Zeki Taştan, “Sonraki yıllarda da tekrarını yapacağımız fuarımızda Van sanatı ve resmi üzerine kitabı olan geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum Ferruh Atakan’ı da burada anacağız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Davetlilerin katılımı ile fuarın açış kurdelesi kesildi ve ardından yazarlar okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.



