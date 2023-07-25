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Alınan bilgilere göre olay, dün saat 22.00 sıralarında Bahçıvan Mahallesi Çağdaş Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Ailesi ile birlikte kaldıkları apartmanın 5'inci katından düşen 15 yaşındaki çocuk için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Lokman Hekim Van Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay esnasında anne ve babanın dışarıda olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.iha