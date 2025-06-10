İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımladığı Trafik İstatistik Bülteni’nde, Türkiye geneli ve Van’ın trafik karnesi detaylarıyla yer aldı.

Türkiye genelinde trafik kazalarına ilişkin verilerin yer aldığı raporda, Van’ın da trafik kazası sayıları da belli oldu.

2025 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait trafik verilerine göre Türkiye genelinde 104 bin 267 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Bu dönemde ülke genelinde 153 bin 34 maddi hasarlı kazanın gerçekleştiği raporlara kaydedildi. Bunun yanı sıra meydana gelen kazalarda 874 kişi hayatını kaybederken, 146 bin 994 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından raporlanan verilere göre 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Van’da toplam 719 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

2025 yılının ilk beş ayını kapsayan verilere göre Van’da, bin 53 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Van’da bu dönemde gerçekleşen kazalarda toplam 11 vatandaş yaşamını yitirirken, bin 222 kişi ise yaralandı.

Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.