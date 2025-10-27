Erçek Mahallesi'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne 31 kilometrelik yüksek gerilim hattı çekildi. Hat çalışmaları sırasında yabani kuşlar da gözetildi. Van'da enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla Erçek Mahallesi'nden Van Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanan 31 kilometrelik yüksek gerilim hattı tamamlandı.

Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışma, bölgedeki sanayi tesislerinin enerji ihtiyacını güvenli şekilde karşılamayı hedefliyor. Çalışmalar sırasında doğaya ve yaban hayatına zarar verilmemesi için özen gösterildi. Özellikle Erçek Gölü çevresinde yaşayan yaban kuşlarının göç yolları ve beslenme alanları dikkate alınarak direklerin konumları belirlenerek çekilen enerji hattı tellerine kırmızı beyaz toplar yerleştirildi.

Van merkez ile Erçek arası 4 devre 4.77 kW enerji nakil hattı çektiklerini ifade eden firma yetkilisi Tekin Çelik, "Güneş enerjisinden enerji sağlanan bir sistem bu. İşimizde şu anda son safhasındayız. Allah nasip ederse bugün bitim noktasındayız. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Yaklaşık 31 kilometrelik alana 304 direk üzeri 4 devre olarak hat çektik. Bayağı bir uzun bir hat. Arazinin kod yapısına göre yaklaşık 15 metre ile 25 metre arası direk kullanılıyor. Bazı durumlarda bu 30'a çıkıyor, 15'e iniyor. Bu arada bu yükselip indikçe ara mesafeyi de etkiliyor. Yaklaşık 100 metre ile 200-250 metre arası bir fark oluşturuyor" dedi.

"Bizim ekip futbol takımı gibi"

İşlerinin zorluğunu anlatan Çelik, "Birincisi gurbet ellerde olmak. İkincisi, doğa şartlarında çalışıyorsun. Mesela birincisi ayda da, ikinci ayda da olabilir, soğuk hava şartlarında. Yine aynı şekilde Ağustos ayında da olsan sıcağın etkisi sonuçta dışarıdasın. Ama her türlü şartlarında bu iş yapılıyor. Bu işi de yaparken güvenlik ön planda. Yüksekte çalışırken kemersiz çıkma kesinlikle yok. Örneğin ölü akım oluyor bunlarda, endeksiyon akımı diye. Onun önlemini topraklamalarla alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir de arkadaşlarımız bu işin ustası. Aceminin bu işle çalışma şansı yok. Yani bu işte çalışmayan bir insanın gelip de bu işte çalıştığı anda hata yapmama şansı yok. Bu işte aynen futbol takımı gibi. Usta takım gibi kadroyla hatasız çalışacaksın" diye konuştu.

Yaban kuşları için reflektörlü top

Elektrik nakil hatlarına yerleştirilen kırmızı-beyaz toplar hakkında bilgi veren Çelik, "Bunlar birinci derecede direklerin boyuna göre örneğin 18-20 metre civarı yüksek olan direklerde yerden yüksek olduğu için birinci derece oluyor. Birinci derecedeki manası helikopter ve uçakların uçuşunu kontrol altına almak. Arkamızdaki bölgede de bunu yoğunlaştırdık. Arka kısımda helikopter ve uçaklara göre vurduk. Geri kısmımızdaki olayda da burada biliyorsunuz bir kuş cenneti var.

Burada kuşların uçuşunu kuşların tellere gelmeme, telleri görmesi babında reflektör kullanarak topların sayısını sıklaştırarak yerleştirdik. Harici bir reflektör yaparak kuşların tellere gelmemesini engellemek için kullandık.

Uyarıcı kırmızı direklerin tepesine kamera konacak. Kameradan kuşların tellere irtibatı zaman aşımıyla bakılarak tellere değiyor mu değmiyor mu kontrol yapılacak. Ona göre yetkililer farklı bir karar verecek" şeklinde konuştu.