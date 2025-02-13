Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde 5 ila 10 yıl kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs, 2 ila 5 yıl kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 8 şahıs olmak üzere 10 şahıs yakalandı. Vatandaşlarımızın huzur, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha