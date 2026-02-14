Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Topaktaş Mahallesi mevkiinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Yürütülen faaliyette C.B. (61), T.G. (65) ve İ.B. (40) isimli şahısların tarihi eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada düzenlenen operasyonda 2 adet define arama detektöre ve muhteviyatı, 1 adet el detektörü ve 1 adet kürek ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler C.B. (61), T.G. (65) ve İ.B. (40) isimli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.