Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan yasak kapsamında yürütülen denetimlerde toplam 87 bin 200 kilogram inci kefali kaçak olarak avlandı ve yetkililer tarafından el konuldu.

2 MİLYONDAN FAZLA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde 128 kişiye toplam 2 milyon 725 bin 180 TL idari para cezası kesildi. Denetimler, hem balık popülasyonunu korumak hem de göç döneminde Van Balığının doğal döngüsünü sürdürebilmesini sağlamak amacıyla aralıksız sürdü.

BALIKÇILAR “VİRA BİSMİLLAH” DİYEREK BAŞLADI

Yasağın sona ermesiyle birlikte bölgede balıkçılık faaliyetleri yeniden başladı. Balıkçılar, sezonun açılışını geleneksel “Vira Bismillah” diyerek yaptı. Van Gölü kıyısındaki tekneler dün itibariyle sabahın erken saatlerinde göle açılarak ilk ağlarını suya bıraktı.

“GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR”

Van Gölü’nün simgesi olan Van Balığı, sadece bu gölde yaşayan, tuzlu ve sodalı suda hayatta kalabilen endemik bir tür. Üreme dönemi olan ilkbahar aylarında tatlı sulara göç ederek yumurtlayan balık, göç esnasında görsel şölen sunup binlerce yerli ve yabancının ilgi odağı haline geliyor ve aynı zamanda bölge halkı için de önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.