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Van ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. 400’den fazla yerleşim yeri yolunun kapandığı Van’da yapılan çalışmaların ardından kapalı yolların bir çoğu yeniden ulaşıma açıldı. Son bilgilere göre Van’da 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda. Ekipler çalışmalarını bu noktalarda sürdürüyor.

Bahçesaray ilçesinde 1, Başkale ilçesinde 3, Çatak ilçesinde 1, Gevaş ilçesinde 13 ve Gürpınar ilçesinde 8 yerleşim yerinde yolları açma çalışmaları devam ediyor.