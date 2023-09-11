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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 75 yıl hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalanmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu çerçevesinde 2 adet otomobil, 1 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet pompalı tüfek, 10 adet av tüfeği fişeği, 58 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 aranan şahıs, 420 paket sigara, Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.İHA