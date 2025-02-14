Anadolu’nun dört bir yanından gelen yöresel tatlar ve el emeği ürünlerin sergilendiği fuarda 56 stant ve 70 firma yerini aldı.

Anatolia Gurme Fest ve İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen 2025 yılının ilk fuarı 10 gün boyunca açık olacak.

"HAFTA SONU YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"

Fuarda oda kokusu ve tütsü satışı gerçekleştirdiklerini belirten Furkan Aysal, " Beklediğimizden çok daha az bir yoğunluk var. Hafta sonu itibariyle yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl fuara ilgi yoğundu, temennimiz yine öyle olması. Fuarı ziyaret eden vatandaşlarımızın da standımıza ilgisi yüksek. Hafta sonu yoğunluğun artmasını tahmin ediyoruz, herkesi bekliyoruz.” dedi.

"FUARLAR VAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

El emeği ürünleri fuarda sergilediklerini belirten Özlem Yetkin Güler, "Fuara katılarak yaptığımız el emeği ürünleri kitlelere ulaştırabiliyoruz. Böylelikle hem yapılan el emeği ürünler evde kalmıyor, hem de kadınlarımız yaptıkları ürünlerin maddi karşılığını görebiliyor. Bu anlamda böyle fuarların olması sevindirici. Bizler doğal ürünler yapıyoruz. Sepet örücülüğü yapıyoruz, seka kağıtları denilen kağıtlarla yapıyoruz. Ardından ise işlenmiş bambularla yapıyoruz. Son zamanlarda kadın girişimcilerimiz ile hazırladığımız ev dekorasyonu el emeği ürünlerimize rağbet oldukça arttı. Fuar hem Van için hem de biz girişimciler için çok iyi oluyor." dedi.

Fuarda Çankırı doğal kaya tuzu standı açan Ali Korkmaz, “Çankırı’dan geliyorum, 2018 yılından bu yana Van’da gerçekleşen fuarlara katılım sağlıyoruz. Doğal taş ve tuzlar getirdik, halk sağlığına da oldukça iyi gelen bu ürünlere vatandaşların da ilgisi oldukça yoğun. Aynı zamanda baş ağrısı ve benzeri sorunlara iyi gelen tuz ve taş lambalarımız var. Lambalar ısındıkça yaydığı iyonlarla çeşitli ağrı ve cilt sorunlarına iyi geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi var. Vatandaşların ilgisinden memnunuz, hafta sonu daha kalabalık geçeceğini düşünüyorum.” sözlerine yer verdi.

"DOĞAL VE SERTİFİKALI ÜRÜNLER YAPIYORUZ"

Van Gevaş Artos Kadın Kooperatifleri Başkanı Songül Güleç ise “Gevaş’ta tamamen doğal ve organik sertifikalı bal üretimi yapıyoruz. 7 kadın üye ile bu işe başladık, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (DAKA) aldığımız destek ile bal dolum tesisi ve paketleme tesisi kurduk, buradaki amacımız insan eli değmeden ürünlerimizi tüketicilere ulaştırmak, ulusal pazara çıkmak. Fuarda da ürünlerimizin pazarlamasını yapıyoruz. Petek bal, süzme bal, arı ekmeği, polen, propolis ve arı sütü ile beraber evde yapılan organik yiyeceklerin satışını gerçekleştiriyoruz. Şu an durgunluk olsa da hafta sonu yoğun geçmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bugün ziyaretçilerine kapılarını açan fuar, 23 Şubat Pazar günü sona erecek.