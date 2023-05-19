Şenlik kapsamında, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un da katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Masal kahramanlarının kostümlerini giyen minik sanatseverler ile palyaço kıyafetli oyuncuların Beşyol Meydanı'nda başlattığı yürüyüş, Van Devlet Tiyatrosunda son buldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüşte öğrenciler, gökyüzüne balonlar bıraktı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, AA muhabirine, 20 yıldır bu tiyatro şenliğini düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının çocukları tiyatroyla buluşturmak olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Çocuklarla bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Çok başarılı ve renkli bir şenlik oluyor. Çocuklarımıza yönelik pek çok iş yapıyoruz. Bu da önemli etkinliklerimizden bir tanesi. Aynı zamanda kamyon tiyatromuz var.

Hem kamyon tiyatromuz hem çocuk oyunlarımız hem de Adana ve İstanbul Devlet Tiyatrolarından çıkan parlak oyunları Van'daki çocuklarımızla paylaşmayı istiyoruz. Sanatçılarımızın işin içinde olması bu şenliği anlamlı kılıyor. Van halkının da bu şenliğe sahip çıkması gerçekten takdire şayan."

Şenliğe katılan tiyatro oyuncusu Esra Yıldız da "Herkesin bayramı olduğu gibi bu da bizim bayramımız. 20 yıldır bu etkinlik oluyor. Amacımız çocukları eğlendirmek ve mutlu etmek. Hafta boyunca birçok etkinliğimiz olacak. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Danslar, gösteriler harikaydı. Çok mutlu olduk." dedi.

Çocuklardan Nehir Turan ise "Çok güzel bir etkinlik, çok eğlendik, mutlu olduk. Hayatımdaki en güzel günlerden biri oldu." diye konuştu.

Etkinlik, Adana Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Güzel ve Çirkin" oyunuyla devam etti.AA