Van’daki etkinlikler yarın Valilik önünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu resim sergisi ile başlayacak.

Sergiden sonra tüm kamu kurumları ve STK’lar Akköprü Mezarlığında şehitlik ziyareti gerçekleştirecek. Öğlen saatlerinde ise İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uygulama Otelinde şehit aileleri ile gazi ve aileleri onuruna yemek programı gerçekleştirilecek. Akabinde ise şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek.

Öğleden sonra Yukarı Nurşin Camisinde mevlit ve hatim duaları okunacak ve ardından akşam programlarına geçilecek.

İskele Emniyet kavşağından Beşyol etkinlik alanına kadar demokrasi yürüyüşü yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an tilaveti ve duaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurulacak olan ekranlardan halka hitap edecek. 15 Temmuz belgeseli izlendikten sonra da protokol konuşmaları yapılacak.

Şiirlerin okunacağı gecede ödül töreni, müzik dinletisi, ilahi dinletisi de olacak. Son olarak saat 00.13’te kentteki tüm camilerde okunacak sela ile program tamamlanacak.