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Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası ortaklığında, Van Valiliği öncülüğünde başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi ile Van’da şuana kadar bin 321 çiftçiye 131 bin koyun dağıtıldı.

10 binden fazla besicinin başvurduğu projenin hedefi iki yılda 1 milyon koyun dağıtımı yapmak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kırsal yaşamı dengede tutmak ve besicilerin isteklerine uygun projeler geliştirmekten memnun olduklarını söyledi.

HEDEF 1 MİLYON KOYUN DAĞITIMI YAPMAK

Çiftçilerin kırsalda kalarak üretim yapmalarını istediklerini söyleyen Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “ ‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi kapsamında şuana kadar yaklaşık 131 bin koyun dağıttık. Hedefimiz iki yıl içinde 10 bin çiftçimize 1 milyon koyun dağıtımı yapmak. Ziraat Bankasının kredileri ve Tarım kredinin verdiği krediler ile vatandaşın gelirini arttırıp, kırsalda kalmasını ve tarımla iştigal etmesini sağlamak bizim öncelikli hedefimiz” ifadelerine yer verdi.

Proje ile, sürdürülebilir ekonomik işletmelerin oluşturulması, atıl işletme kapasitesinin üretime kazandırılması, damızlık dişi hayvan kesiminin önüne geçmek, kırmızı et üretim kapasitesinin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci