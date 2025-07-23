Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte 8 derslikli anaokulu, 12 derslikli ilkokul ve ortaokul, 24 derslikli lise, 200 kişilik pansiyon, spor salonu ve açık spor alanlarından oluşan yeni bir eğitim kampüsü inşa edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Her adımda daha güçlü bir gelecek için çalışıyoruz. Van’ın eğitim vizyonuna değer katan projelerle çocuklarımızın yarınlarını bugünden inşa ediyoruz. Bu kampüs; sadece bir bina değil, evlatlarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak bir yaşam alanı. Modern, donanımlı ve erişilebilir eğitim ortamlarıyla Van, Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir eğitim mirasıyla hazırlanıyor.”