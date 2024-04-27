Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Itri Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı ile katılımcılara hitap eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretime kayıtlı örgün ve açık öğretime devam eden yaklaşık 7 milyon öğrenci ve 185 bine yakın akademik personel olduğunu belirtti.

Üniversitelerin yüzde 35'inde kurumsal akreditasyon olduğunu aktaran YÖK Başkanı Özvar konuşmasında “Bu anlamda iyi bir seviyeye ulaşmış olsak da daha atmamız gereken adımların var olduğu anlaşılmaktadır. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamına yakınının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz.

Hiç şüphe yok ki kalite süreçleri sonu olmayan ve sürekli iyileşmeyi ilzam eden bir uğraşı alanıdır. Program bazındaki akreditasyonlar ise YÖKAK tarafından yetkilendirilen 24 ulusal ve 13 uluslararası akreditasyon kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Mevcut durumda yükseköğretim sistemimizde akreditasyondan geçen programların sayılarının artmasını beklediğimizi ifade etmek isterim” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ın elinden belgeyi alan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise burada yaptığı konuşmasında Van YYÜ kalitesinin YÖKAK Akreditasyon Belgesi ile tescillendiğini belirterek, “Üniversitelerin kalitesini belirlemede önemli bir ölçüt olarak nitelendirilen Yükseköğretim kalite kurulu tarafından aldığımız kurumsal akreditasyon ile üniversitemiz büyük bir başarı elde etmiştir.

Kalite sürecinde emek veren tüm hocalarımıza, akademik ve idari birimlerimize, öğrencilerimize; bilhassa üniversitemizin kalite komisyonu ve kalite koordinatörlüğü ile dış paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin her daim ilerlemeyi hedefleyen bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Şevli, “Bu başarı çalışmalarımızın niteliğini artırmamız hususundaki motivasyonumuzu artırmaktadır. Eğitim Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı geçtiğimiz günlerde EPDAD tarafından akredite edildi.

Bu anlamda öncelikli gayemiz, üniversitemizdeki bölüm ve program bazındaki akreditasyon sayımızı artırmaktır. İnşallah, üniversitemizi bilimin ışığında en üst kalite standartlarına ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Programa Van YYÜ Kalite Komisyonundan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Levent Selçuk, kalite koordinatörlüğü üyeleri ve öğrenciler katıldı.