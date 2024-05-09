Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), İnnovan Girişimcilik Merkezi, Van 100. Yıl Üniversitesi Teknoloji Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan ‘AI Applications Bootcamp + Datathon’ eğitimine katılmak isteyenler için son başvuru tarihi bugün (9 Mayıs).

Yapay zeka uygulamaları ve veri analizi etkinliklerini içeren eğitim hem çevrimiçi hem de yüz yüze şekilde yapılacak. Eğitim, 4 hafta 32 saat sürecek ve katılımcılar, Python ile AI Applications üzerinden tahmin ve tavsiye sistemlerini deneyimleyecek.

Van Yüzüncü Yıl üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak verilen eğitim 18 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak.

Başvuru adresine ve eğitimle ilgili detaylı bilgiye (daka.org.tr/duyurular/682) internet adresinden ulaşmak mümkün.