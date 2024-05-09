Teklifte; okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik şiddette cezaların yarı oranda artırılması, hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin şiddete maruz kaldıklarında kamu görevlisi sayılması gibi maddelerin yer alması öngörülüyor.

Okullarda giderek artan şiddet olayları korkutucu boyutlara ulaştı. Son olarak, İstanbul'da bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan'ın ölümü vicdanları yaraladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda özellikle öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması için harekete geçti.

Bakanlığın bir süredir üzerinde çalıştığı "Öğretmenlik Meslek Kanunu" taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer aldı. Bakanlık bürokratlarının çalışmalarını tamamladığı düzenlemenin, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verilecek.

EĞİTİMDE ŞİDDETTE CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILIYOR

NTV'nin aktardığı bilgilere göre; teklifte; okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

BAKAN TEKİN'DEN OKTUGAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Eğitim Meclisi Toplantısı'nda İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Tekin, "Son günlerde maalesef daha sık duymaya başladığımız öğretmene ve eğitimciye yönelik şiddet sürecinin son mağduru olan İbrahim Oktugan Hocamız için başsağlığı diliyorum." dedi.

'ŞİDDETİ ENGELLEMEK İÇİN BERABER ÇALIŞMALIYIZ'

Eğitimde şiddeti engellemek için toplumun tamamının seferberlik haliyle mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Tekin, "Başta okullardaki öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve güvenlik güçlerimiz hep beraber bu anlamda şiddete yönelimle ilgili hususları engellemek için hemfikir olup beraber çalışmak durumundayız." diye konuştu.

'CEZA YAPTIRIMLARI KONUSUNDA HUKUKİ TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisindeki ceza yaptırımlarına da değinen Tekin, "Bugün yine gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak yaptığımız hazırlık çalışmalarının içerisinde öğretmene yönelik şiddetin ceza yaptırımları konusunda daha farklı değerlendirilmesine yönelik hukuki tedbirlerimizi aldık. Yasal düzenlememiz de hazırlanan yeni metnin içerisinde var. Dolayısıyla öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili yasal süreç başladığında bu konuda da tedbirimizi almış olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.