Van YYÜ'de 2019'dan bu yana çalışma yürüten Genç Yeşilay Topluluğu'nda yer alan gönüllüler, sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sunmak ve bağımlılığı önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Okullara giderek öğrencilere tütün ve sigaranın zararlarını anlatan, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarının önlenmesi konusunda bilgiler aktaran gönüllüler, kentte düzenlenen fuar, konser, festival, şenlik gibi etkinlikleri de "bilinçlendirme" faaliyetlerine dönüştürüyor.

Yılbaşından bu yana 30 okula giden, kentte düzenlenen fuar, festival, konser, şenlik gibi etkinliklerde stant açan gönüllüler, 5 bini aşkın çocuk ve gence bağımlılıkların zararlarını anlattı, bu konudaki farkındalıklarını artırmaya çalıştı.

"Bilime ve teknolojiye hakim bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesi için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencilerinin bağımlılıklara karşı düzenlediği etkinlikleri desteklediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Sürekli sahada çalışma yürüten gönüllülerimiz, gençlerimize alkol, sigara, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının zararlarını anlatıyor. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Van YYÜ Yeşilay Topluluğumuzu tebrik ediyorum. Çok hassas olan bu konuda güzel çalışmalar yapan topluluğumuzun 560 gönüllüsü var. Hem üniversitemiz hem de okulları ziyaret ederek öğrencilerimizi bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyorlar. Gönüllülerimiz yıl başından bu yana 5 bini aşkın çocuk ve genci zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirdi. Değerlerine bağlı, bilime ve teknolojiye hakim bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz."

"Bağımlılıklarla mücadele ediyoruz"

Van YYÜ Yeşilay Topluluğu Başkanı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şeydanur Hanedan ise tütün, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarına karşı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Kentte düzenlenen tüm organizasyonlarda yer almaya çalıştıklarını anlatan Hanedan, şöyle konuştu:

"Bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. İlimizde düzenlenen organizasyonlarda yer alıyoruz. Bu tür etkinliklerde insanlar bir araya geliyor. Kurduğumuz stantlarda gençlerimize ulaşarak topluluğumuzun faaliyetlerini anlatıyor, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendiriyor, bağımlı olanları da ilgili kuruluşlara yönlendirerek süreci takip ediyoruz. Gönüllülerimizin desteğiyle çalışmalarımız devam ediyor. Bağımlılık sadece kullanana zarar vermiyor. Çevreyi de olumsuz etkiliyor. İnsanları bağımlılıklardan kurtulmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Bağımlılıklardan kurtulduklarını görünce çok mutlu oluyoruz. Gönüllülerimizin de hem motivasyonunu hem de Yeşilaya bağlılıkları artıyor."

"Bağımlılar da stantlarımızı ziyaret ediyor"

Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencisi Nurhayat Gündal da 3 yıldır gönüllüsü olduğu Van YYÜ Yeşilay Topluluğu ile çalışmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Kurdukları stantlarda, katıldıkları çalışmalarda gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirdiklerini dile getiren Gündal, "Daha çok insana ulaşmayı, gönüllü olarak bize katılmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bağımlılar da stantlarımızı ziyaret ediyor. Onları zararlı alışkanlıklardan vazgeçirmeye çalışıyor, onların ilgili kurumlarla iletişime geçmelerini sağlıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Büşra Karaman, bazı insanların Yeşilayın çalışmalarını tam olarak bilmediğini ifade ederek, "Katıldığımız etkinliklerde Yeşilayın çalışmalarını anlatıyoruz. Yoğun katılımlı etkinliklerde çok sayıda kişiye ulaşıyoruz. Bize, 'Sigarayı, kumarı bırakmak istiyorum. Ne yapabilirim?' diyenlerle karşılaşıyoruz. Onların bu alışkanlıklardan bir an önce kurtulmalarını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.