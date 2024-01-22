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Proje fikri olan öğrenci ve akademisyenlerin 20 Şubat 2024 tarihine kadar https://teknofest.org/tr/ internet adresi üzerinden, proje fikirlerinin özet halini TEKNOFEST’e iletmesi gerekiyor.

TEKNOFEST’e gönderilen proje özetleri ön değerlendirme sürecine tabi tutulacak ve ilk aşamayı geçen çalışmalara, YYÜ tarafından destek sağlanacak.

Ön değerlendirme sürecini başarıyla geçen proje fikirleri Van YYÜ tarafından Lisans Öğrencisi Katılımlı (LOK) Araştırma Projesi ile desteklenecek.

Bu fikirlerin geliştirilebilmesi adına 40 bin TL destek ödeneği ödenecek. Proje fikirlerinin projelendirme ve yürütme aşamasında ihtiyaç duyulacak sarf malzemesi, makine-teçhizat, yolluk yevmiye ve hizmet alımına yönelik tüm giderler için destek sağlanacak.