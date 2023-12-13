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WanHaber / Oktay Dincer

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van YYÜ), Filistin'e destek amacıyla bugün yürüyüş düzenlenecek. Tüm personel ve öğrenciler, yürüyüşe davet edildi.

Yürüyüşün başlangıcı Edebiyat Fakültesi önünden olacak ve Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi önünde son bulacak.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının protesto edileceği yürüyüş saat 13.00’te başlayacak.

YÜRÜYÜŞ SONRASI PANEL

Van YYÜ’de yürüyüş sonrası “Gazze ve Mescid-i Aksa” paneli düzenlenecek.

Saat 13.30’da Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan panelin moderatörlüğünü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Candan yapacak.

Panelde konuşmacılar ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ülfet Görgülü ve yine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Sema Çelem olacak.