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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları çerçevesinde düzenlenen konferansa, YYÜ akademik personeli yoğun ilgi gösterdi.





Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleşen konferans, Türkiye Bilimleri Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin’in öz geçmişinin okunmasıyla başladı.



Etkinlikte açılış konuşması gerçekleştiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Prof. Dr. Kazım Şahin’in bilimsel başarısının takdire değer olduğunu belirtti.

Bu başarı yolculuğunda edinilen tecrübe ve deneyimlerini paylaşmasından dolayı Prof. Dr. Şahin’e teşekkür eden Rektör Şevli, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Bugün aramızda bulunan Hocamız, aslında lisans hayatıyla birlikte bize 40 yılını özetleyecek. Bu anlamda, bu deneyim bir kitaptan ya da bir deney setinden öğrenilecek bir şey değildir.

Bu deneyim oldukça kıymetlidir. 334 SCI makalesi bulunan ve H-indeksi 70 düzeyinde başarıya ulaşmış hocamızın anlatacaklarını heyecanla bekliyoruz. Özellikle bu deneyimlerin genç araştırmacılarla paylaşılmasını çok değerli buluyorum. Onların anlatılan deneyimleri özümsemeleri de oldukça önemlidir.”

Rektör Şevli, konuşmasında; “41 yıllık köklü bir geçmişe sahip Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin yetkinlik düzeyi birçok alanda oldukça yüksektir. Geçtiğimiz günlerde Üniversitemize ait yetkinlik haritasını sizlerle paylaşmıştık. Birçok alanda Türkiye’de iyi sıralarda olduğumuza şahit olduk. Ancak kendimizi geliştirmemiz gereken taraflarımızın da olduğunun farkındayız.

Yayın yapma kapasitesi çok yüksek olan akademisyenlerimiz var. Herkes kendi alanındaki üretken bilim insanlarını bilmekte ve esas saygınlığın bilimsel üretim ile doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Bu konuda bilimsel üretimi yüksek olan hocalarımıza tabii ki müteşekkiriz. Ancak onlardan genç araştırmacılara da yol göstermelerini istiyoruz.” sözlerini kaydetti.

“Üniversitemizin genel üretkenliğinin artırılması için hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor” diyen Rektör Şevli, konuşmasını; “THE WUR 2023’e göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye’den sıralamaya giren 61 üniversite arasından 38. sırada yer aldı. Üniversitemiz, Türkiye üniversiteleri arasında “Araştırma” alanında 9., “Endüstri Geliri” alanında 13., “Öğretim” alanında 34., “Uluslararası Görünüm” alanında 55. ve “Atıflar” alanında 60. sırada derecelendirildi.

Özellikle araştırma alanındaki Türkiye’deki yetkin üniversiteler ile aynı listede ve bu seviyede yer almak bizleri çok mutlu etti. Bu başarıya siz değerli hocalarımızın sayesinde ulaştık. Çalışan ve üreten hocalarımıza bundan sonra pozitif ayrımcılık uygulayacağımızın da altını çizmek isterim. Ayrıca birkaç gün önce açıklanan AD Scientific 2023 verilerine göre; H-indeksi 5’in üzerinde olan 234 akademisyenimizin bu sıralamada yer aldığını görüyoruz.

50’ye yakın akademisyenimizin H-indeksi ise 20’nin üzerindedir. Görünürde en yüksek H-indeksimiz kimya alanında bir hocamıza ait olup bu değer 40 seviyesindedir. İnşallah bu seviyeyi önümüzdeki yıllarda artıracağız. Böyle konferansların da bize, bu anlamda çok katkı sağlayacağını düşünüyor, Prof. Dr. Kazım Şahin’e paylaşımları için şimdiden çok teşekkür ediyorum.” şeklinde sonlandırdı.



Türkiye Bilimleri Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında Van’da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Şahin, “Bilimde Başarının Sırları” adlı konferansı kapsamında “iyi bir eğitim almanın, beceri ve isteğe uygun alan seçmenin” başarıyı artırmadaki rolüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Kazım Şahin kişinin çalışmaktan keyif almasının ve kendine uygun bir rol model seçmesinin de başarıya ulaşmada önemli olduğuna değindi.

Şahin, konferansının sonunda salondaki katılımcıların sorularını da yanıtladı.



Konferans, Rektör Şevli’nin Prof. Dr. Kazım Şahin’e hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.