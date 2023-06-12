Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının finansal desteği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan projenin kapanış programı Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, projenin öğrenciler için altın bir fırsat olduğunu ve yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceklerini söyledi.

Matematiğin evren dili olduğunu ve matematiği bilmeyenin hayatı anlayamayacağını ifade eden Balcı, "Hayatla, yaşamla ve evrenle ilişki kurabilmemiz için matematik bilmemiz lazım. Bu, insanların yaşamını kolaylaştıran bir şey. Matematik, bir ülkenin kapasitesini belirliyor. Projeyi yapmamızın asıl amacı çocuklara matematiğin ne işe yaradığını anlatmaktı. Matematik olmazsa hayatımız nasıl zorlaşır, matematik olunca nasıl kolaylaşır bunu öğretmekti." diye konuştu.

Kaynakları çocuklar için kullanmaktan mutluluk duyduğunu belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Altyapıyı daha da sağlamlaştıracağız. Moderatör öğretmenlerimiz de kendilerini geliştiriyor. Hayal ediyorum bundan 4-5 yıl sonra matematikte Van ve Vanlı öğrenciler araştırma konusu olacak. Sınavlarda üst düzey başarı göstereceklerine inanıyorum. Büyük bir temel atıyoruz. İyi niyetle yapılan proje olduğu için başarılı olacağına inanıyorum."

TÜBİTAK sınavında başarı gösterecek olan öğrencilere masaüstü bilgisayar ve kitap hediye edeceğini dile getiren Balcı, Türkiye Matematik Yarışması'nda başarı gösteren öğrencilere madalyalarını verdi, kitap ve ayakkabı hediye etti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise proje için 5 okul belirlediklerini ve 144 öğrenciye eğitim verdiklerini anlattı.

Öğrencilere ileri düzey matematik eğitim verdiklerini belirten Şevli, "Haftada 8 saat eğitim verdik ve bu süreç 12 hafta sürdü. Eğitim sonucunda sınav yaptık. 144 öğrencimizi, matematik olimpiyat, matematik proje, bilgisayar olimpiyat ve bilgisayar proje diye gruplara ayırdık." dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, öğrenciler ve aileleri katıldı.AA