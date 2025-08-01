Van YYÜ yerleşkesinde 20 dönümlük alan üzerine 10 yıl önce kurulan bahçede; tıbbi, aromatik ve geofit türlerinden oluşan yüzlerce bitki özenle yetiştiriliyor. Her mevsim farklı renk ve kokulara bürünen bahçe, ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken bahçe, hem bilimsel araştırmalara hem de bitki çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlıyor.

Öte yandan bahçede ekonomik öneme sahip lavanta ve ekinezya bitkileri başta olmak üzere çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki türleri yer alıyor.

"Bahçeye büyük emekler verildi"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, bahçede yürütülen çalışmaların bölgedeki bitki türlerinin tanıtımına ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem taşıdığını belirtti. Bahçenin 10 yıl önce kurulduğunu ve bu yıl da 4. Gezi ve Fotoğraf Günleri’ni düzenlediklerini hatırlatan Prof. Dr. Tunçtürk, "Yaklaşık 12 gün önce başlayan etkinliklerimizde artık son günlere geldik.

Ancak yoğunluk hâlâ devam ediyor. Nasipse bir hafta sonra bu bahçede Hasat Bayramı’nı gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu bahçede çok büyük emekler var. Yıl boyunca, erken ilkbaharda, kışın zarar gören bitkilerin yerine tohumdan yeni bitkiler ekiyoruz. Bazı bitkileri ise çelik yöntemiyle köklendirip tarlaya dikiyoruz. Burada öğrencilerimizin, çalışan personelin ve öğretim üyesi arkadaşlarımızın büyük emekleriyle bugünlere hazırlanıyoruz" dedi.

"Muhteşem bir yer"

Samsun’dan Van’a gelen Yaprak Alkan isimli vatandaş ise özellikle bu bahçeyi merak ettiğini belirterek, "Sosyal medyada 300’e yakın bitki türü olduğunu öğrenince merak ettim ve gelip gördüm. Tüm bitkilerin kokularının karışımı insana huzur veriyor; adeta bambaşka bir atmosfere taşıyor. Mükemmel bir ortam. Herkesin gelip ziyaret etmesini tavsiye ederim" diye konuştu.