Dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından QS (Quacquarelli Symonds), 2026 yılı alan bazlı sıralama sonuçlarını açıkladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), açıklanan listeye girmeyi başardı.

Yapılan değerlendirmede Van YYÜ, özellikle Tarım ve Ormancılık alt alanında dünya genelinde 351-400 bandında sıralandı. Üniversitelerin araştırma çıktıları, akademik etki ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterlere göre belirlenen QS sıralamalarında Van YYÜ’nün Yaşam Bilimleri ve Tıp alanındaki araştırma faaliyetleri küresel ölçekte değerlendirildi ve üniversitenin özellikle Tarım ve Ormancılık alt alanındaki çalışmaları da bu değerlendirmeye dahil edildi.

Araştırma, üniversitenin araştırma kapasitesine dair verileri de içeriyor ve önümüzdeki yıllarda akademik performansını izlemek için bir referans noktası oluşturacak.

Van YYÜ sonuçları şu ifadelerle duyurdu;

“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, QS World University Rankings 2026 Alan Bazlı Sıralama sonuçlarına göre önemli bir başarıya imza attı. Üniversitemiz, Yaşam Bilimleri ve Tıp alanı kapsamında değerlendirilirken; Tarım ve Ormancılık alt alanında dünya sıralamasında yer alarak uluslararası akademik görünürlüğünü bir kez daha ortaya koydu.”