Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 60 kişilik alım gerçekleştirecek. Üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda belirlenen şartları taşıyan adayların başvurularını kabul edecek. Başvurular, 23 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 6 Ağustos 2025 tarihine kadar yalnızca online olarak yapılabilecek.

Üniversite tarafından yapılan duyuruya göre, adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları ve 2547 sayılı Kanun’un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlaması gerekiyor. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması da zorunlu.

Ayrıca, YYÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Kamu kurumlarında çalışan veya daha önce çalışmış adayların hizmet belgesi sunması, her adayın yalnızca bir kadroya başvurabilmesi ve birden fazla başvurunun geçersiz sayılacağı vurgulandı. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince, atanmaya hak kazanan adaylar için arşiv araştırması yapılacak.

İlanın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

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