Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Başvuru şartlarını taşıyan adayların 02/01/2024 -08/01/2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

Sürekli İşçi (Sağlık- Klinik Destek Elemanı) 2, Sürekli İşçi (Sağlık- Klinik Destek Elemanı 2, Sürekli İşçi (Veterinerlik Hizmetleri) 2, Sürekli İşçi (Büro İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Büro İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Büro İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Santral Operatörü) 2, Sürekli İşçi (Temizlik İşçisi) 5, Sürekli İşçi (Matbaa İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Temizlik İşçisi) 4, Sürekli İşçi (Havuz Temizlik İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Hasta Ve Yaşlı Bakım Elemanı) 2, Sürekli İşçi (Büro İşçisi) 4, Sürekli İşçi (Mutfak İşçisi) 2 olmak üzere toplamda 35 engelli birey istihdam edilecek.

İşe alınacak olan personeller, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde görevlendirilecek.