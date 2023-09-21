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Wanhaber / Özel

13. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı için geri sayım başladı.

Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı olarak nitelendirilen 13.Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, 28 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş tarafından Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılım olması bekleniyor.

“BU FUAR BÜYÜK BİR FIRSATTIR”

Fuarla ilgili bilgi veren Turizm Fuarı Koordinatörü Yakup Karaer; “Türkiye, zengin tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri bünyesinde barındıran ender ülkelerden biridir. Kültürel değerlerimizi ve turizm kaynaklarımızı en etkin şekilde bölge ülkelerine tanıtarak, turizm sektörünün önünü açabilecek durumdadır. Jeopolitik konumu gereği Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi gören ülkemizde, Van ili bu gidiş gelişlerde köprülerin giriş ve çıkış kapısı durumundadır. Özellikle de son dönemlerde ülkemiz ve bölgemiz için hayati derecede önem arz eden Batı Asya ve Ortadoğu pazarına girmek için Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı büyük bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEMİZ, GELECEKTE TURİZMİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK"

Karaer, şunları söyledi; “Van ve bölge illerinin yanı sıra yurt dışından da firmalar fuardaki yerini alacak. 28 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz fuarımıza bölge ülkelerinden İran, Irak, Azerbaycan ve Nahcivan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden aynı zamanda Ülkemizin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olma üzere bine yakın profesyonel turizmci katılım gösterecektir. Bölgemiz, gelecekte turizmin parlayan yıldızı olacaktır.”

Karaer, son olarak; “Hedefi yüz bin ziyaretçi olarak hedeflenen fuarımızın, 2023 yılına damga vuracağı beklenmektedir. Bu doğrultuda tüm sektör ilgilileri ve paydaş kurumlar başta olmak üzere tüm halkımızı fuara davet ediyoruz” diye konuştu.

Haber: Umut Tarhan