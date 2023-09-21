Tahmini Okuma Süresi: dakika

"Avrupa Hareketlilik Haftası" çerçevesinde Erciş şehir merkezi ve sahil yolunda oluşturulan alanda bisiklet sürüşünden farkındalık eğitimlerine, kadar birçok aktivite gerçekleştirildi. Sıfır atık eğitimlerinin de verildiği etkinlikte Otomobilsiz Kent Günü de kutlandı. Bu çerçevede Erciş Vanyolu Caddesi, Tekevler Caddesi ve sahil yolu trafiğe kapatılarak bisiklet sürüşü yapıldı.

Sahil yolu fener alanındaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Program sonunda ise etkinliğe katılanlar gönüllerince halay çekip eğlendi.

Erciş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya yaptığı konuşmada, "Gelecek enerjini koru mottosuyla etkinlik düzenleniyor bu yıl, Sizlerden ricamız kendiniz, ailenize ve çevrenize, akrabalarınızı ASM'lere müracaat edilmesini, sağlıklı hayat merkezinin kullanılmasını, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelmeyi daha hastalanmadan hastalıkları engellemeyi tavsiye etmeniz, bizi ziyaret etmeniz, bir sıkıntınız olduğunda aile hekimlerine ve sağlıklı yaşam merkezine müracaat etmeniz" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ise, "İlçe merkezinde bulunan Şehit Polis Nusret Akça Millet Bahçesinde sahil bandı, deniz feneri alanına doğru bisiklet sürerek eşlik ettik. Ayrıca İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilek güreşi, judo, güreş, kickboks müsabakaları düzenlendi. Birazdan yapılacak müsabakalar neticesinde dereceye giren öğrencilerimize sporseverlere ödüllerini takdim edeceğiz. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu güzelleştiren gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Avrupa Hareketlilik haftası etkinliğine Erciş Kaymakamı Karaloğlu, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, Erciş Emniyet Müdürü Süleyman Trak, çok sayıda kurum amiri, sivil toplum örgütleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. iha