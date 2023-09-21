Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkardı. Kararın ardından tüm gözler kredi kartlarına çevrildi. Söz konusu kararla birlikte milyonlarca kart kullanıcısını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI YÜKSELİYOR
NTV'de yer alan habere göre; karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek.
AYLIK GECİKME FAİZİ DE YÜZDE 3,56'YA ÇIKACAK
Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak.
NAKİT ÇEKİM İŞLEMLERİNDEKİ 4.02 OLACAK
Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.
1 EKİM'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
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