Geçtiğimiz günlerde bazı bölgeleri sağanak yağış alan Van’da yeniden yağış bekleniyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın ve Perşembe günü Van’da sağanak yağış gözükecek. Böylelikle Van, Ekim ayına yağışla başlayacak.

Meteorolojinin bugün ki tahminlerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, akşam saatlerinde Muş'un batı ilçelerinde gece saatlerinde ise Van'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur gözükebilir.

Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde esmesi de öngörülüyor.

İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu;