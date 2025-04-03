Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, Van ve bölgesindeki deprem risklerine dikkat çekti. Yıkıcı fay hatlarının potansiyel tehlikelerini detaylı bir şekilde ele alan Mutlu, vatandaşların afetler konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.

Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Van ili ve yakın çevresine bakıldığında, aletsel anlamda yıkıcı depremlere göz attığımızda; 1930 yılında Salmas’ta 7 büyüklüğü civarında bir depremin meydana geldiğini ve bu deprem nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu depremin merkez üssü, Şemdinli-Yüksekova Fay Zonuna da yakın bir konumda bulunuyor. Bunun yanı sıra, 1976 yılında 7.2 büyüklüğündeki Çaldıran depremi yaşandı. 2011 yılında ise Van’da biri 7.2, diğeri 5.9 büyüklüğünde iki ayrı büyük deprem meydana geldi. Ayrıca, 2020 yılında Başkale’nin kırsal mahallelerinde hissedilen 6 büyüklüğündeki depremde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti.” ifadelerine yer vererek bilgilendirmede bulundu.

VAN VE ÇEVRESİNDEKİ YIKICI DEPREMLER

Van ve çevresindeki yıkıcı depremleri sıralayan Dr. Öğretim Üyesi Mutlu, “Tarihsel açıdan baktığımızda da bölgede birçok yıkıcı deprem kaydıyla karşılaşıyoruz. Bölge geneline dair veriler, her 30-35 yılda bir 7 büyüklüğünü aşan bir depremin olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bizim bölgemizde tek bir fay türüyle sınırlı değiliz. Özellikle tektonik plakalara, yani Arap ve Avrasya levhalarının yakınsamasına bağlı olarak farklı bir tektonik rejimde yaşıyoruz. Bu rejim içinde doğrultu atımlı faylar bulunuyor; yani sol yanal ve sağ yanal olarak adlandırdığımız faylar mevcut. Her iki fay türü de bölgemizde yer alıyor. Bunun yanında bindirme fayları da var. Örneğin, 2011’deki 7.2’lik depremle ilk kez farkına vardığımız Tabanlı Fayı bunlardan biri.” dedi.

Ayrıca bölgede yıkıcı depremlere yol açabilecek çok sayıda fay zonu bulunduğunu aktaran Sacit Mutlu, şunları söyledi:

“Bunlar arasında Başkale Fayı, Erciş Fayı, Saray Fayı, Hasantimur Gölü Fayı, Yeniköşk Fayı, Çolpan Fayı gibi faylar ve benzerleri yer alıyor. Dolayısıyla tüm bunlar, bölgemiz için ciddi birer tehlike unsuru oluşturuyor.”

Bölgenin deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini ifade eden Mutlu, bu konuda etkili bir öneride bulunarak halkı bilgilenmeye davet etti ve, “Bu doğrultuda, toplumun afet farkındalık eğitimlerini e-Devlet sistemi üzerinden tamamlaması ve AFAD gibi kuruluşlardan olası afetlere karşı bilgi edinmesi büyük önem taşıyor.” diye konuştu.