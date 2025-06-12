Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Balcı, Vanlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve kente değer katmak amacıyla projeyi büyük bir titizlikle yürüttüklerini söyledi.

“13 KİLOMETRELİK SAHİL YOLUNU VAN’IMIZA KAZANDIRACAĞIZ”

13 kilometrelik sahil yolunu Van’a kazandıracaklarını belirten Vali Balcı, “Vanlı hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak için Van Büyükşehir Belediyesi ekip arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu yol, Sahil Yolu’nun son etabı. Daha önce 10 kilometresini yapmıştık. Şimdi Sahil Yolu’nun 3 kilometresini daha yaparak İpekyolu’na ulaştırıyoruz. Böylece 13 kilometrelik Sahil Yolu’nu Van’ımıza kazandırmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Projenin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını vurgulayan Balcı, aynı zamanda Van Gölü çevresine değer katacak bir rekreasyon alanı oluşturduklarını belirtti. Balcı sözlerine şöyle devam etti:

“VAN GÖLÜ’NÜN GERDANLIĞINI İNŞA ETMİŞ OLUYORUZ”

“Sadece sahil yolunu yapmıyoruz; aynı zamanda Van Gölü’nün gerdanlığını da inşa etmiş oluyoruz. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarıyla Vanlı hemşerilerimizin; kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın rahat nefes alabileceği, dinlenebileceği, Van Gölü’nün tadını çıkarabileceği güzel bir rekreasyon alanını da Van’ımıza kazandırmış olacağız.”

VALİ OZAN BALCI, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Yapımı süren projenin sonbahar itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Balcı, “İnşallah bu 13 kilometrelik bölüm sonbahar itibarıyla tamamlanmış olacak. Emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ndeki tüm ekip arkadaşlarımıza, ustalarımıza, işçilerimize, mimar ve mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Sahil Yolu Vanlı hemşerilerimize hayırlı olsun.” sözlerine yer verdi.