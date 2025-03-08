Balcı, mesajında, sevgiyi, şefkati, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların aile birliğinin en önemli temel taşları olduğunu belirtti.

Tarih boyunca bu toprakların vatan kılınması için eşsiz mücadeleler veren kadınların geleceğin inşasında da önemli rol oynadığını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılması, eğitimden iş hayatına, kamu görevinden siyasete kadar toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırması, sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmeleri büyük önem taşımakta. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz vatanımız için şehit olan ve evlatlarını, eşlerini bu topraklar için şehit veren kadınlarımız başta olmak üzere, sevginin, hoşgörünün, fedakarlığın ve başarının timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kalpten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."