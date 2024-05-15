Son günlerde Van ve bölge illerini etkisi altına alan kuvvetli yağışların yarın da devam edeceği belirtildi. Yaşanacak olumsuz durumlara karşı Van Valiliği tarafından uyarı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve akşam saatlerinde aralıklı yağış geçişleri olması tahmin edilmektedir. Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların yarın Van il merkezi ve kuzey ilçelerinde (Muradiye, Çaldıran, Erciş, Özalp, Saray) akşam saatlerinden itibaren aralıklarla kuvvetli yağış şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI”

Kuvvetli rüzgar ve yıldırım çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen uyarıda; “Yarın (Perşembe) rüzgarın öğle ve akşam saatleri arasında, bölgemiz genelinde kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) ve yükseklerde fırtınamsı rüzgar (50-70 km/sa) şeklinde etkili olacağı beklenmektedir. Ayrıca bölgemiz genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması beklendiğinden; yağışların, yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Yağış ve kar erimesine bağlı olarak sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, çamur şeklinde yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.” denildi.