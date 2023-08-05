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Wanhaber /Ramazan Çetin

Van Valiliği dün ki uyarının ardından bugün içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Valilik, bugün öğle saatlerinden sonra (15:00-20:00 lokal) Van ilinin doğu ve kuzey kesimlerinde (Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran ve Gürpınar’ın doğusu) beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Şiddetli yağıştan dolayı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Van'ın bazı bölgelerinde dün meydana gelen kuvvetli yağışlardan dolayı Özalp ve Saray ilçelerinde sel meydana gelmişti.