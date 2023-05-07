WanHaber - Özel
Van Valiliği, 18 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Van üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişi sayısını açıkladı.
Van Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 6 günlük süreçte Van üzerinden Türkiye'ye girmek isteyen 2 bin 80 düzensiz göçmenin girişine engel olduğunu, 147 düzensiz göçmeninde Van sınırları içerisinde yakalandığını duyurdu.
Van Valiliği, 2023 yılının ilk 5 ayında 39 bin 384 düzensiz göçmenin ülkeye girişini engellediklerini, 2.367 düzensiz göçmeni de yakaladıklarını duyurdu.
İşte Van Valiliği'nin yaptığı o paylaşım:
İLİMİZDE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE SÜRÜYOR…— T.C. Van Valiliği 🇹🇷 (@tcvanvaliligi) May 6, 2023
28 Nisan-04 Mayıs'ta;
📌2.080 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi
📌147 düzensiz göçmen yakalandı
2023 yılında;
📌39.384 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi
📌2.367 düzensiz göçmen yakalandı#TürkiyeGöçüYönetiyor 🇹🇷 pic.twitter.com/fwugiGPGvF