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Van Valiliği, 18 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Van üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişi sayısını açıkladı.

Van Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 6 günlük süreçte Van üzerinden Türkiye'ye girmek isteyen 2 bin 80 düzensiz göçmenin girişine engel olduğunu, 147 düzensiz göçmeninde Van sınırları içerisinde yakalandığını duyurdu.

Van Valiliği, 2023 yılının ilk 5 ayında 39 bin 384 düzensiz göçmenin ülkeye girişini engellediklerini, 2.367 düzensiz göçmeni de yakaladıklarını duyurdu.

İşte Van Valiliği'nin yaptığı o paylaşım: