Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz Van Spor FK, transferlerin yanı sıra sponsorluk çalışmalarını da hızlandırdı.

Temsilcimiz Van Spor FK futbolcuları Kayseri Erciyes’te güç depolarken yönetim ise isim sporluğu anlaşmasını gerçekleştirdi.

“İSİM SPONSORU İMAJ YAPI”

Van Spor FK’den yapılan açıklamada, Kulübümüz, 2025–2026 sezonunda isim sponsoru olarak İmaj Yapı ile anlaşma sağlamıştır. Bu anlamlı desteklerinden dolayı İmaj Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Cankurtaran’a teşekkür ediyor, birlikteliğimizin hem kulübümüz hem de şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.