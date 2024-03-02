Geçtiğimiz hafta kayıp yaşayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün kendi sahasında konuk edeceği rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Lider Esenler Erokspor’un dün deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile 2 – 2 berabere kalarak puan kaybetmesini fırsata dönüştürmek isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

MAÇA DAVET

Zorlu maç öncesi açıklama yapan AcnTurk Sigorta Van Spor FK As Başkanı Nazım Akyüz, tüm taraftarları maça davet etti.

Akyüz, yaptığı açıklamada; “Saygıdeğer Vanspor taraftarları, sizleri kendi evimizde gerçekleşecek olan heyecan dolu maça davet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz! Afyonspor ile karşılaşacağımız bu kritik mücadelede, tüm taraftarlarımızı birlik ve beraberlik ruhuyla destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Akyüz; “Kulübümüzün gücü, sizin coşkunuz ve desteğinizle daha da artıyor. Maç boyunca tribünlerde tek ses olup oyuncularımıza güç verelim. Bu birlik ve beraberlik, sadece sahadaki değil, tribündeki mücadelede de kendini göstersin. Unutmayın, biz bir aileyiz ve birlikte başarabiliriz! Tüm taraftarlarımızı, kritik maçta yanımızda görmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Hes İlaç Afyonspor Kulübü arasındaki maç bugün saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.