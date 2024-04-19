TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ceza geldi.

14 Nisan 2024 günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu maçı sonrası Van Spor PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK, aldığı kararları açıkladı. Van Spor FK’ye seyircisiz oynama ve para cezası verilirken, bazı görevlilere de ceza çıktı.

Verilen ceza nedeniyle, AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu sezon kendi sahasındaki son lig maçı olan Ankara Demirspor maçını seyircisiz oynayacak. Bu maç 28 Nisan 2024 tarihinde Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Van Spor FK’ye ilişkin PFDK kararı şu şekilde; “Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin, 14.04.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK-Altınordu TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 33.600.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK idarecisi Ferdar Çınak’ın, müsabaka esnasında ve devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İhtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK idarecisi Ferdar Çınak’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 32.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK idarecisi Ferdar Çınak’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 52.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK antrenörü Adem Dursun’un, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 Resmi Müsabakada Soyunma Odasına Ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK görevlisi Mehmet Kadir Can’ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK görevlisi Mehmet Kadir Can’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”