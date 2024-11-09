Bir zamanlar gece maçlarına ev sahipliği yapan, farklı atmosferlerin yaşandığı Van Atatürk Şehir Stadı’nda yeniden o eski atmosferlerin yaşanabileceği zemin hazırlandı.

Uzun süredir devre dışı kalan ışıklandırma sistemi, yapılan girişimler sonucu yeniden aktif edildi ve gece maçlarına hazır hale getirildi.

Konuyu “Taraftarımıza Müjde” diyerek duyuran Artı Değer Van Spor FK, gece maçları için de “geri sayım başladı” vurgusu yaptı.

Artı Değer Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Taraftarımıza Müjde!! Hasretle beklenen gece maçları için geri sayım başladı; Yıllardır özlemle beklenen an sonunda geldi! Vanspor’un efsanevi yuvası, Atatürk Şehir Stadyumu, kulüp başkanımız Sayın Erol Temel ve yönetim kurulumuzun kararlı girişimleri ve büyük çabaları sayesinde ışıklara kavuşuyor. Artık Van’ın gecelerinde futbolun heyecanı ve coşkusu yeniden hayat bulacak! Valiliğimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Türkerler VEPŞAS iş birliğiyle gerçekleştirilen bu dönüşümle, Atatürk Şehir Stadyumu gece maçları için hazır hale getirildi. Taraftarımızın gücünü ve desteğini geceleri de hissedeceğimiz bu muhteşem atmosfere hep birlikte şahit olacağız” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmenin ardından şimdi gözler, gece maçı oynanması için yapılacak başvuruya çevrildi.