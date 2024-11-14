Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17 Kasım Pazar günü Artı Değer Van Spor FK, sahasında Serik Belediyespor’u ağırlayacak.

Zirve yarışında önemli maçlardan biri olan Artı Değer Van Spor FK – Serik Belediyespor maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Zorlu karşılaşmada Sinan Özcan düdük çalacak. Hasan Ata ve Sadettin Ebrar Balcı’nın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Ahmet Turan Timuroğlu ise 4. hakem olarak görev alacak.

Namağlup durumdaki Serik Belediyespor’u konuk edecek olan Artı Değer Van Spor FK, bu maçı kazanarak zirve yarışının içinde yer almak istiyor.

Karşılaşma 17 Kasım 2024 Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.