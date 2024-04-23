TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son iki haftaya girildi. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, lig tamamlanmadan 2. olmayı garantilerken, şampiyonluk şansı ise devam ediyor.

Esenler Erokspor 77 puanla liderliğini sürdürürken AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise 75 puanla 2. sırada bulunuyor.

3. sırada yer alan Bucaspor 1928’in, Van Spor’a karşı ikili averajda dezavantajı bulunduğu için 2. olma şansı kalmadı. Bu nedenle bitime iki hafta kala 2. olmayı garantileyen, play-off’a direkt 3. turdan katılma şansını yakalayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin şampiyonluk şansı da devam ediyor.

Son iki haftada AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçlarını kazanarak, liderin en az 1 kez mağlup olmasını veya son iki maçta da berabere kalmasını bekleyecek. Bu ihtimaller gerçekleşmezse Van Spor FK her halükarda ligi 2. olarak bitirmiş olacak ve play-off’ta avantajı eline alacak.

Şampiyon olması durumunda bir üst lige direkt çıkacak olan Van Spor FK, şampiyon olamaması durumunda play-off’lara 3. turdan dahil olacak ve bir üst lige çıkma şansını burada kovalayacak.