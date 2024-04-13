TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son haftalar yaklaşırken heyecan da artıyor. Yarın kendi sahasında Altınordu sınavına çıkacak olan olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’de teknik heyet, futbolcular ve yönetim, bir otelde bir araya gelerek bayramlaşma yemeğinde buluştu.

Bir birleri ile bayramlaşan olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK kafilesi stres atarak Altınordu maçı öncesi moral depoladı.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu maçı yarın saat 15.00’te başlayacak. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Çalışkan’ın yardımcılıklarını Levent Yeşilkurt ve Şükrü Mert yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Giray Şaylan hazır bulunacak.