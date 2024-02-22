Dış sahada ve genel puan sıralamasında Esenler Erokspor lider durumda bulunurken, iç saha maçlarında ise 32 puanla AcnTurk Sigorta Van Spor FK en çok puan toplayan ekip konumunda.

Şampiyonluk hedefi bulunan AcnTurk Sigorta Van Spor FK ligin ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yaparak çıkışını sürdürüyor. Genel puan sıralamasında 2. sırada bulunan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 26. hafta itibari ile iç saha maçlarında en çok puan toplayan takım oldu.

Şuana kadar iç sahada 13 maç oynayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bunlardan 10’unu kazanırken, 2’sinde berabere kaldı. Kendi sahasında tek yenilgisi bulunan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kaydettiği 22 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, iç sahada 32 puanla en çok puan alan takım oldu.

Ligde lider durumda bulunan Esenler Erokspor ise bu sezon kendi sahasında 12 maça çıktı. 10 kez sahadan galibiyetle ayrılan Esenler Erokspor, 2 kez de rakiplerine yenildi. İç sahada 34 gol atan Esenler Erokspor, 10 gole de engel olamadı. Esenler Erokspor kendi sahasında 30 puan topladı ve iç sahada en çok puan toplayan 2. takım oldu.

DIŞ SAHA KARNESİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 26. hafta itibari ile deplasmanda en çok puan alan takım Esenler Erokspor olurken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK dış sahada Bucaspor 1928 ile beraber en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

Esenler Erokspor, şuana kadar deplasmanda 12 maça çıktı. Bunlardan 8’ini kazanan lider, 2’sinde berabere kalırken, 2’sinde de mağlup oldu. Dış sahada 23 kez fileleri sarsan Esenler Erokspor kalesinde 11 gol gördü. Esenler Erokspor dış saha maçlarında 26 puan toplayarak en çok puan alan takım durumunda.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise bu sezon rakipleriyle 12 kez deplasmanda karşılaştı. Bu maçlardan 6’sını kazanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı. 18 gol kaydeden ve buna karşın kalesinde 18 gol gören AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 21 puanla, dış sahada Bucaspor 1928 ile beraber en çok puan alan ikinci takım oldu.

GENEL PUAN TABLOSU

İç ve dış sahalarda oynanan maçların tamamının yer aldığı genel puan tablosunda ise şuanda 56 puanla lider durumda bulunan takım Esenler Erokspor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise genel puan tablosunda 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

Ligin 27. hafta maçında Esenler Erokspor ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK 25 Şubat Pazar günü saat 14.00’te Esenler Erokspor Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.