Ligin 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Nazilli Spor A.Ş.’yi 3 – 0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Artı Değer Van Spor FK, bu maç sonrası Ankara’ya dönerek, Giresunspor maçı için bugün burada kampa girdi.

3 gün Ankara’da kamp çalışmalarını sürdürecek olan Artı Değer Van Spor FK, Cuma günü Giresun’a hareket edecek.

Cumartesi günü Giresun’da tek idman yapacak olan Artı Değer Van Spor FK, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

MAÇ SAAT 19.00’DA

Artı Değer Van Spor FK, Giresunspor ile 15 Eylül 2024 günü Çotanak Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek bu maç saat 19.00’da başlayacak.