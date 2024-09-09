Yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak henüz 2. haftada liderlik koltuğuna oturan Artı Değer Van Spor FK’de moraller yerinde.

Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, iki haftalık performansı değerlendirirken, “Bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve coşkuyla Vanspor’umuzu en iyi yerlere taşıyacağız. Birlikte daha nice zaferlere!” vurgusu yaptı.

“VERDİĞİMİZ EMEĞİN BİR SONUCU”

Deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, bu galibiyetin, sezon başından beri verilen emeğin ve takımın sahada gösterdiği kararlılığın bir sonucu olduğunu söyledi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Elde edilen galibiyetten dolayı teknik ekip, futbolcular, yöneticiler ve taraftarlara teşekkür eden Temel; “Başta teknik ekibimiz ve futbolcularımız olmak üzere, bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, çevre illerden gelen derneklerimize, STK’larımıza ve bu zorlu deplasman yolculuğunda bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza minnettarız” diye kaydetti.

“DESTEKLER TAKIMIMIZIN MOTİVASYONUNU ARTIRIYOR”

Takıma verilen desteğin motivasyonu artırdığına işaret eden Temel; “Birlik ve beraberliğimiz, Vanspor’u daha da güçlü kılmaktadır. Sizlerin desteği, takımımızın motivasyonunu artırıyor ve bizi şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Bu süreçte kulübümüz adına emek veren ve özveriyle çalışan yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BU BÜYÜK AİLEYİ OLUŞTURDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ”

Van Spor’u en iyi yere getirmek için azimle çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kulüp Başkanı Erol Temel, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Hep birlikte Vanspor’u en iyi yerlere taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük aileyi oluşturduğumuz için gururluyuz. Bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve coşkuyla Vanspor’umuzu en iyi yerlere taşıyacağız. Birlikte daha nice zaferlere!”