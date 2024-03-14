Ligde 2. sırada yer alan AcnTurk Sigorta Van Spor FK bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken, diğer taraftan da 2.’lik koltuğunu kaptırmamayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz haftayı bay olarak geçen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin 31. haftasında kendi sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 3 – 0 mağlup olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, hem rövanşı almak hem de şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak için galibiyet istiyor.

Konuk ekip de AcnTurk Sigorta Van Spor FK’yi mağlup ederek üst sıralarda tutunmayı amaçlıyor.

Bu maç öncesi AcnTurk Sigorta Van Spor FK çıktığı 28 lig maçından 18’ini kazanırken 5’inde berabere kaldı, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. AcnTurk Sigorta Van Spor FK bu maçlarda 45 gol kaydederken, kalesinde de 29 gole engel olamadı. AcnTurk Sigorta Van Spor FK 59 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ise çıktığı 29 maçtan 15’ini kazanırken 9 kez rakipleri ile berabere kaldı. 5 mağlubiyeti bulunan konuk ekip, 42 kez rakip fileleri sarsarken, 22 kez de kalesinde gol gördü. 54 puanı bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 4. sırada bulunuyor.

Üst sıraları yakından ilgilendiren AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçı 17 Mart Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve mücadele saat 14.00’te başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında maç programı şu şekilde;

16.03.2024 14:00 1461 Trabzon FK - Altınordu

17.03.2024 14:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

17.03.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

17.03.2024 14:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Bursaspor

17.03.2024 14:00 AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

17.03.2024 14:00 Serik Belediyespor - Bucaspor 1928

17.03.2024 14:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Ankaraspor

17.03.2024 14:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Ankara Demirspor

17.03.2024 14:00 Esenler Erokspor - Nazilli Belediyespor