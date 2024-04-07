TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında zor deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, mücadeleden 1 – 0 üstünlükle ayrıldı.

Nazilli İlçe Stadı’nda oynanan maç saat 15.00’te başladı.

Mücadeleye iyi başlayan taraf AcnTurk Sigorta Van Spor FK oldu. İlk yarının büyük bölümünde oyun üstünlüğünü elinde bulunduran AcnTurk Sigorta Van Spor FK, aradığı gole 34. dakikada ulaştı.

Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanmak üzere topun gerisine Hasan Bilal geçti. Mükemmel bir vuruş yapan Hasan Bilal’in şutunda kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Şık golle AcnTurk Sigorta Van Spor FK 1 – 0 öne geçti.

Maçın ilk devresi AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında AcnTurk Sigorta Van Spor FK temkinli bir oyun ortaya koydu. Bu yarıda rakibine gol şansı vermeyen Van Spor FK, maçın sonunda gülen taraf oldu.

Şampiyonluk yarışı veren Van Spor FK, bir maç eksikle liderin 5 puan gerisinde bulunuyor.

Zorlu haftada lider Esenler Erokspor deplasmanda Ankara Demirspor’u 1 – 0 mağlup ederken, 2. sıradaki Bucaspor 1928 de kendi sahasında Zonguldak Kömürspor’u 3 – 0 mağlup etmeyi başardı.