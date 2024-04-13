TFF 2. Lig’de sona doğru yaklaşılıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, yarın kendi sahasında Altınordu ile karşılaşacak.

Bayram süresince bu maçın hazırlıklarını sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakibini mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Ligde şuana kadar 31 maça çıkan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu maçlardan 20’sini kazanmayı başardı. 6 beraberliği ve 5 de mağlubiyeti bulunan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, attığı 51 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü. 1 maç eksiği ile 66 puana sahip AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise şuana kadar oynadığı 32 maçtan 9’unu kazanırken, 11 kez rakipleri ile berabere kaldı. 12 mağlubiyeti bulunan Altınordu, 37 gol kaydederken 32 gole engel olamadı. 12. sırada yer bulan konuk ekip, 38 puana sahip.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu maçı yarın saat 15.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig’de haftanın maçları bugün ve yarın oynanacak. Program şu şekilde;

BUGÜN:

13.04.2024 15:00 Turkısh Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Nazilli Belediyespor

13.04.2024 15:00 Esenler Erokspor - Bursaspor

13.04.2024 15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. – Ankaraspor

YARIN:

14.04.2024 14:00 1461 Trabzon FK - Bucaspor 1928

14.04.2024 15:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Ankara Demirspor

14.04.2024 15:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Serik Belediyespor

14.04.2024 15:00 AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Altınordu

14.04.2024 15:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

14.04.2024 15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.