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Wanhaber

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçları yarın ve Çarşamba günü oynanacak. Van Spor FK, deplasmanda Ankara Demirspor karşısında 3 puan arayacak.

Ligde son 6 maçtır kazanamamanın stresi ve son dönemde teknik heyet değişikliği ile yönetimdeki istifa süreci nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Van Spor FK, yarın karşılaşacağı zorlu rakibini yenerek derin bir nefes almak istiyor.

Teknik Direktör Ersin Aka ile yolların ayrılmasının ardından Murat Yıldırım nezaretinde Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Van Spor FK, ilk devrenin bitimine 2 hafta kala puan kaptırmamayı ve zirve yarışından kopmamayı amaçlıyor.

TAKIMLARIN 16 MAÇLIK PERFORMANSI

Bu maç öncesi ev sahibi Ankara Demirspor ligde çıktığı 16 maçtan 7’sini kazanırken, 7’sini kaybetti. 2 beraberliği bulunan Ankara Demirspor, bu maçlarda attığı 20 gole karşılık kalesinde de 20 gol gördü. Ankara Demirspor 23 puanla 8. sırada yer alıyor.

Van Spor FK ise ligde oynadığı 16 maçtan 9’unu kazanırken, 3’ünde mağlubiyet yaşadı.4 maçta da rakipleri ile yenişemeyen Van Spor FK, attığı 21 gole karşın kalesinde gördüğü 18 gole de engel olamadı. Van Spor FK, 31 puanla, liderin 6 puan gerisinde 3 sırada yer alıyor.

MAÇIN SAATİ

Ankara Demirspor – Van Spor FK yarın TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 13.00’te başlayacak.